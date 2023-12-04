ENAG, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 129!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'ın ekim verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,09, yıllık ise yüzde 126,18 artmıştı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0 ile Sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 12,33 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.