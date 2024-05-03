ENAG, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında yüzde 5,02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,35 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre; ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 5,02 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,35 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre; nisan ayında en çok "Giyim ve Ayakkabı" kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı. Bunu yüzde 9'luk fiyat artışıyla "Lokanta ve Oteller" izledi.

Vatandaşlar lokanta ve kafelerdeki fiyat artışlarına tepkili... Geçen haftalarda sosyal medyadan lokanta ve kafelere yönelik boykot çağrıları yapılmıştı.

İTO: YILLIK ENFLASYON 78.81

Enflasyonda öncü veri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre ise, İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 arttı.