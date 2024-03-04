ENAG, şubat ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, enflasyon şubat ayında yüzde 4,32 arttı. ENAG yıllık enflasyonu ise yüzde 121.98 olarak ölçtü.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

ENAG, sağlık grubunda herhangi bir fiyat değişimi olmadığını belirtirken en yüksek fiyat artışının yüzde 10,5 ile 'çeşitli mal ve hizmetler' kaleminde gerçekleştiğini bildirdi.

ENAG Şubat ayı, Aylık Enflasyon Haber Bülteni: pic.twitter.com/rRt0giOfDk — ENAG (@ENAGRUP) March 4, 2024

ENAG'ın geçen ay açıkladığı verilerde ocak ayı enflasyonu yüzde 9,38, 12 aylık enflasyon ise yüzde 129 olarak ölçülmüştü.