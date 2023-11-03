ENAG, yıllık enflasyon verilerini açıkladı

ENAG, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Grubun açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) November 3, 2023

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

ENAG verilerine göre ekim ayında fiyatı en çok artan sektör yüzde 11.05 ile eğlence ve kültür oldu. İkinci sırada yüzde 9.18 ile ev eşyası, üçüncü sırada yüzde 8.18 ile gıde ve alkolsüz içecekler yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 7,69 ile lokanta ve oteller, beşinci sırada ise 6,82 ile diğer ürünler yer aldı.

TÜİK ENFLASYONU YÜZDE 61,86

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.

Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

MB, 2024 SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası Başkanı Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün 2023 yılının 4. ve son raporunu yayımlamıştı. Erkan, 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini açıklamıştı. Erkan, 2023 yıl sonu için enflasyon tahminin yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükselttiklerini duyurmuştu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.