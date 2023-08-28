Endeks, her şeyin özeti

Aycan KARADAĞ

Verileri tartışmalı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi’ne göre, mayıs ayında yüzde 91 olan endeks, üç ayda yüzde 68’e düştü. CHP Manisa Milletvekilli ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da endeks ile AKP’nin aldığı oylara ilişkin bir çalışma hazırladı. Bakırlıoğlu, “Tüketici Güven Endeksi ile AKP’nin aldığı oy oranları arasındaki anlamlı bir ilişki var. TGE’nin yüzde 68’e düşmesi, AKP oylarının yüzde 30’un altına düştüğünü gösteriyor” dedi.

Bakırlıoğlu, “Nisan 2022’de TGE, yüzde 67,3’tü. Eğer geçen yıl seçim olsaydı, AKP kaybediyordu. Anketler de bunu doğruluyordu. Uygulanan seçim ekonomisi ile asgari ücretteki artışlar, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılması, memur ve emeklilere yüzde 41 zam ile seçimlerin yapıldığı mayıs ayında endeks yüzde 90’a kadar yükseldi. Fakat seçimin havası çabuk söndü. Ülke ekonomisindeki kriz daha da derinleşti. Yerel seçimler için ‘seçim ekonomisi’ oluşturmaya çalışılıyor. Torba kanun ve ek bütçe ile Cumhurbaşkanına 2,2 trilyon lira borçlanma yetkisi verildi. Bu yetki ile borçlanma yapılacak ve yılbaşında iktidar yine seçim ekonomisi uygulayarak yerel seçimleri kazanmayı hedefleyecek. Ama artık dere kurudu. Ülke ekonomisi büyük bir çıkmaz içine sokuldu.”

Bakırlıoğlu’nun yaptığı araştırmaya göre, oluşan tablo şu şekilde:

•Temmuz 2007 seçiminde AKP’nin oy oranı yüzde 46.58, tüketici güven endeks oranı yüzde 97.2’ydi.

•Haziran 2011 seçiminde AKP’nin aldığı oy yüzde 49.83, endeks oranı yüzde 98 oldu.

•Haziran 2015 seçiminde AKP yüzde 40.87 oy aldı. Endeks oranı yüzde 89 puandı.

•Kasım 2015 seçiminde AKP’nin aldığı oy oranı yüzde 49.49, endeks ise yüzde 95.

•Haziran 2018 seçiminde AKP yüzde 42.6 oy alırken endeks oranı yüzde 91.