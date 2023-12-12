Endemik ve yaban hayata RES tehdidi

Dersim’in Pülümür ilçesine Rüzgar Enerjisi Santralı kurulması için proje yapıldı. Geçimini genellikle arıcılıkla sağlayan bölge halkı, endemik tür ve yaban hayatı popülasyonuna zarar vereceği nedeniyle projeye karşı çıkıyor.

Kayhan AYHAN

Dersim’in Pülümür ilçesinde Hacılı, Dağyolu, Hasangazi, Közlüce ve Süleymanuşağı köylerine 10 adet Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) kurulması için proje yapıldı. Pülümür ilçesinde Türkiye’nin kalori bakımından en önemli balının üretildiği belirten bölge halkı, söz konusu proje ile birlikte bölgede arıcılığın zarar göreceği endişesini yaşıyor. RES’in arıların ve kuşların en büyük yok edicisi olduğunu belirten halk, projenin durdurulmasını istedi.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan bölgede çevre mücadelesi veren avukat Barış Yıldırım, ‘‘Bu RES’ler arı popülasyonunu yok ediyor. Hatta hayvancılık faaliyeti bir bütün olarak etkileniyor’’ dedi.

BÖLGE KORUMA ALTINDA

Yıldırım, şöyle devam etti: ‘‘Buradaki vadilerde 2 bin 250 tür saptanmış durumda. Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında olan bu bölge, endemik açıdan da çok yüksek tür içeriyor. En son sarı horoz gülü türü saptandı. Bu çiçeğin nesli tükendiği sanılıyordu ama burada Pülümür Vadisi’nde yüksek miktarda saptandı. Arıların bitki popülasyonu üzerinde etkileri ortaya konulmuş. Bölgede yaban hayatı popülasyonu de çok fazla. Yaban keçisi, vaşak, ayı, kurt gibi koruma altında olan türler de bulunuyor. Bu bakımdan da yaban hayatı habitatlarında bu projelerin yapılması sakıncalı. Bu faaliyetin kesin suretle iptal edilmesi gerekiyor.’’

Söz konusu köylerde çok yüksek miktarda arıcılık yapıldığını vurgulayan Yıldırım, ‘‘Köylerin çoğunluğu Sansa Vadisi’nde. Bu vadi Dersim-Erzincan sınırını oluşturuyor. Bu proje sadece Dersim’i değil, Erzincan hattını da etkileyecek’’ değerlendirmesini yaptı.

TOPLANTININ YERİ YANLIŞ!

21 Aralık’ta şirket tarafından Pülümür’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı düzenlenecek. Toplantının yapılacağı yerin de yanlış olduğunu kaydeden avukat Barış Yıldırım, ‘‘ÇED Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre projeye ilişkin toplantının projeden etkilenecek yerde yapılması gerekiyor. Ama bunu Pülümür ilçe merkezinde yapıyorlar. Bu da hukuka aykırı. Gerekli itirazları yapacağız. Hukuksal mücadele başlatacağız’’ ifadelerini kullandı.