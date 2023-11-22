Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.
Kaynak: AA
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıklarken, olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.
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