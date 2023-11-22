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Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

Dünya
  • 22.11.2023 09:23
  • Giriş: 22.11.2023 09:23
  • Güncelleme: 22.11.2023 09:25
Kaynak: AA
Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıklarken, olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.

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