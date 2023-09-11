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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve ma kaybı yaşanmazken, herhangi bir tsunami uyarısının da yapılmadığı belirtildi.

Dünya
  • 11.09.2023 17:18
  • Giriş: 11.09.2023 17:18
  • Güncelleme: 11.09.2023 17:23
Kaynak: AA
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün bölgeye bağlı Ternate kentinin 38 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 162,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Fas Adalet Bakanı, depremde çok sayıda köyün tamamen yok olduğunu söyledi
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