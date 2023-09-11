Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve ma kaybı yaşanmazken, herhangi bir tsunami uyarısının da yapılmadığı belirtildi.

Dünya 11.09.2023 17:18 Giriş: 11.09.2023 17:18

Güncelleme: 11.09.2023 17:23 Kaynak: AA

A- A A+