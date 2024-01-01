Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda kül püskürtürken, Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.
Kaynak: AA
Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Sungai Pua bölgesinden gözlemlendi.
Yanardağın 3 Aralık 2023 tarihinde 24 kişinin ölümüne yol açan patlamasının ardından Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.
Kappatılan dört yürüyüş parkuru şöyle: Marapi Dağı, Singgalang Dağı, Tandikek Dağı ve Sago Dağı.
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