Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda kül püskürtürken, Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.

Dünya
  • 01.01.2024 17:19
  • Giriş: 01.01.2024 17:19
  • Güncelleme: 01.01.2024 17:21
Kaynak: AA
Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Sungai Pua bölgesinden gözlemlendi.

Yanardağın 3 Aralık 2023 tarihinde 24 kişinin ölümüne yol açan patlamasının ardından Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.

Kappatılan dört yürüyüş parkuru şöyle: Marapi Dağı, Singgalang Dağı, Tandikek Dağı ve Sago Dağı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 