Endonezya'daki Merapi Yanardağı kül püskürttü

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda kül püskürtürken, Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı'ndan püsküren küller, Sungai Pua bölgesinden gözlemlendi.

Yanardağın 3 Aralık 2023 tarihinde 24 kişinin ölümüne yol açan patlamasının ardından Endonezyalı yetkililer Batı Sumatra eyaletindeki dört yürüyüş parkurunu kapattı.

Kappatılan dört yürüyüş parkuru şöyle: Marapi Dağı, Singgalang Dağı, Tandikek Dağı ve Sago Dağı.