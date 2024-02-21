Endonezya'dan Google ve Meta kararı: Haber içerikleri için ödeme zorunlu olacak

Endonezya, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Endonezya, dijital platformların haber içerikleri için ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor.

2024 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girecek oaln yeni düzenleme ile Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapması zorunlu hale gelecek.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ağustosta yürürlüğe girecek yeni düzenleme, medya şirketlerinin dijital platformlarla gelir ve veri paylaşımı gibi çeşitli ortaklıklar kurmasının da önünü açıyor.

Düzenleme, yerel medya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin yanı sıra dijital platformların güvenilir kuruluşlarca üretilen haber içeriklerine öncelik vermesini, eğitim programlarına katkıda bulunmasını ve ülkede sahte haberlerin yayılmasının engellenmesini de içeriyor.

"ORTA YOLU BULMAK ZOR"

Söz konusu düzenlemeyle, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini arama sonuçlarında herhangi bir ücret ödemeden kullanması nedeniyle yayıncıların gelir kaybettiklerine ilişkin şikayetlerini gidermek amaçlanıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, platformlar arasında beklentilerin farklı olmasından dolayı orta yolu bulmanın zor olduğunu belirtti.