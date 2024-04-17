Endonezya Yanardağı patlaması: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgelerdeki 828 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında bölgede yaşayan 828 kişi tahliye edildi.

Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 828 kişinin tahliye edildiğini ve 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Muhari ayrıca, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.

Yanardağın uyarı seviyesinin üçe çıkarıldığı bilgisini paylaşan Muhari, bölge sakinleri ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.