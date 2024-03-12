Endonezya’da sel ve toprak kayması: Can kaybı 32'ye yükseldi

Endonezya’nın Sumatra adasında kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması yaşandı. Faciada 32 kişi hayatını kaybederken adadaki 5 bölgede acil durum ilan edildi.

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32’ye yükseldi.

Endonezya’nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 26’dan 32’ye yükseldiği belirtildi.

5 BÖLGEDE 'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

Sel ve toprak kayması sonucu bin 500 ev, 50’den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, adadaki 5 bölgede acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.