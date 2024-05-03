Endonezya’da volkan alarmı: 12 bin tahliye

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Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’ndaki Ruang Yanardağı’nın geçen aydan bu yana lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürerken tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, son üç günde yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtilirken, bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.