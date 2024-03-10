Endonezya’daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 26’ya yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda sel ve toprak kayması yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26’ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Sumatra adasında dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında can kaybının 26’ya yükseldiği belirtilerek, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, 113 hektarlık tarım arazisi ile yaklaşık 700 evin sel ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi.

Yetkililer, ülkede yağmurların devam edeceğini aktararak, sel ve toprak kaymaları konusunda halkı uyardı.80 bini aşkın kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklanırken, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirdeki yaklaşık 20 bin evin çatıya kadar suya gömüldüğü aktarıldı. Bölgede devam eden elektrik kesintileri ve yolları kaplayan çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Şiddetli yağışlar Kuzey Sumatra bölgesinde aralık ayında da etkili olmuş, sel ve toprak kaymalarında en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.