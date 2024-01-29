Endülüs'te kuraklığa karşı 200 milyon euroluk yeni önlem paketi

İspanya'da kuraklık sorunundan en fazla etkilenen bölgelerden güneydeki Endülüs, 200 milyon euroluk yeni önlem paketini duyurdu.

İspanya'ya bağlı Endülüs özerk yönetim hükümeti, 2020'den bu yana dördüncü kez kuraklığa karşı önlem kararı aldı.

Yönetim, 200 milyon euroluk önlem paketi açıkladı.

Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın verilerine göre, son üç aydır beklenenin çok altında yağışın düştüğü Endülüs'te bölgenin en büyük su kaynağı Guadalquivir havzasındaki kapasitenin yüzde 19,3'e kadar gerilediği bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti başkanı Juanma Moreno, basına yaptığı açıklamada, devam eden kuraklık sorununda "kritik durumda" olduklarını söyledi.

Moreno, 50 milyon avrosu tarım sektörüne aktarılmak üzere toplamda 200 milyon euroluk yardım ve önlem paketi hazırladıklarını, tuzlu su arıtma tesislerinin kapasitelerini genişleteceklerini ve altyapı yenileme çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

TOPLAM HARCAMA 500 MİLYON EUROYU BULUYOR

Bölge halkına ve özel sektöre suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapan Moreno ayrıca, yağış azlığının etkilerini ortadan kaldırmak için hidrolik altyapı çalışmalarına yaptıkları toplam harcamanın 500 milyon euroyu bulacağını ifade etti.

Diğer bir önlemin ise Algeciras (Cadiz) ve Carboneras (Almeria) limanlarının su taşıyan gemilerin yanaşması için geri kazanılması ve buraya getirilecek suyun tedarik ağına dahil edilmesi için su arıtma tesislerine aktarılmasının sağlanacağı bildirildi.

Uzmanlar, Endülüs'te su kaynaklarının normal seviyesine dönebilmesi için 30 gün aralıksız yağmur yağması gerektiğini belirtiyor.

Bölgeye ilkbaharda beklenen yağışların düşmemesi halinde yazın su kesintilerinin artacağı değerlendirmesi yapılıyor.