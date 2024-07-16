Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023: Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girmek isteyen adaylar ise Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023

A- A A+