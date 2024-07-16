Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023: Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girmek isteyen adaylar ise Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023: Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girmek adaylar ise Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023

Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıKontenjanPuan Türü
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri Tasarımı262,5115379063560TYT
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri Tasarımı258,5296883279860TYT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ)239,34816105311060TYT
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri Tasarımı206,14607149117630TYT
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri Tasarımı204,38381151640640TYT
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri TasarımıDolmadıDolmadı20TYT
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri TasarımıDolmadıDolmadı20TYT
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Ürünleri TasarımıDolmadıDolmadı30TYT
BirGün'e Abone Ol