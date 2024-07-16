Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023: Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girmek isteyen adaylar ise Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girmek adaylar ise Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Endüstri Ürünleri Tasarımı taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Endüstri Ürünleri Tasarımı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Kontenjan
|Puan Türü
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|262,51153
|790635
|60
|TYT
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|258,52968
|832798
|60
|TYT
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ)
|239,34816
|1053110
|60
|TYT
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|206,14607
|1491176
|30
|TYT
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|204,38381
|1516406
|40
|TYT
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Dolmadı
|Dolmadı
|20
|TYT
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Dolmadı
|Dolmadı
|20
|TYT
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Dolmadı
|Dolmadı
|30
|TYT