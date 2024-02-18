Enerji Bakanlığı, Anagold'un ruhsatlarını iptal etmemiş

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu altın madenine Enerji Bakanlığı’nın verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini duyurdu.

Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edilmesine karşın Enerji Bakanlığı'nın ruhsatları iptal etmediği ortaya çıktı.

Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının 6 işletme ruhsatı belgesini iptal etmediği ortaya çıktı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, söz konusu altın madenine Enerji Bakanlığı’nın verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini duyurdu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir AK Parti klasiği" sözleriyle duyurduğu gelişmeyle ilgili şunları yazdı:

“Bir AK Parti klasiği. Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izin ve lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik. Kaynak: Anagold’un %80 ortağı olan SSR Mining şirketine ait resmi teknik rapor."