Enerji Bakanlığı'ndan Dubaili 2 şirkete ihale yasağı

Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü karara göre, Enerji Bakanlığı, Dubai merkezli 2 yabancı şirket hakkında ihalelere giriş yasağı getirdi.

Enerji Bakanlığı, Dubai'de bulunan 2 yabancı şirkete ihaleye giriş yasağı getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ihale yasağı kararına yer verildi.

Karara göre, Dubai'de yer alan MI Gulf Services LLC ile C1 Water Industries LLC şirketlerine, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından düzenlenen ihalelere giriş yasağı getirildi.

MI Gulf Services şirketi, sondaj operasyonları alanında; C1 Water Industries LLC ise sondaj sıvılarında kullanılan özel kimyasalların üretimi alanında faaliyet gösteriyor.