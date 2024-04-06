Enerji emekçileri iş bıraktı

Emek Servisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’de (AYEDAŞ) çalışan üst işverenleri EnerjiSA olan işçiler, işverenin düşük zam teklifine karşı eylem yaparak işe 2 saat geç başladı.

Maltepe’deki AYEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, işverenin enflasyon oranının altında kalan teklifine karşı eylem başlattı. Türk-İş’e bağlı Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) üyesi işçiler, düşük ücrete ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına tepki gösterdiklerini duyurdu.

EnerjiSA’nın işçilerin talebini kabul etmediği koşulda sendika yöneticileri ve işçiler eylemlerin devam edeceğini duyurdu. TİS görüşmelerinde 6’ıncı oturumun 3 Nisan’da yapıldığı görüşmelerde 112 madde üzerinde anlaşma sağlanırken 41 madde ise bir sonra ki oturumda görüşülmek üzere ertelenmişti. İşverenin yüzde 28,47 oranında zam teklifine karşı sendika taslağında yer alan teklifte ise birinci yıl birinci altı ay için yüzde 50, diğer 6 aylık artışlar için ise yüzde 15 enflasyon zammı istendi. Ayrıca sendika sözleşmenin 2 yıllık olmasını talep ediyor.