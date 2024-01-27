Enerji işçileri zam talebiyle 4 kentte iş bıraktı: Zamlar maaşı yedi

Dört kentte iş bırakan enerji işçileri, asgari ücret seviyesine gerileyen ücretleri için zam istiyor. Uluğ Enerji ile görüşen Enerji-Sen Güney Marmara Şubesi’ne olumlu yanıt verilmezken işçiler, emeğinin karşılığını istiyor.

EMEK SERVİSİ

Uluğ Enerji’de, geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin düşmesine karşı işçiler iş bıraktı. Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da iş bırakan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, gerçekçi bir zam talep ediyor.

Enerji-Sen ile Uluğ Enerji arasında 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı.

Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ücretler asgari ücret seviyesine kadar geriledi. Sendikanın Bursa şubesi yönetimi ve işçiler, şirketle görüşme yaparak zam istedi. Geçen çarşamba günü bu nedenle toplantı gerçekleştirilecekti fakat işveren toplantıyı erteledi. Bunun üzerine de Uluğ Enerji işçileri dün iş bıraktı. Sendikanın Güney Marmara Şube Başkanı Ayhan Özdemir ve Genel Merkez Hukuk ve TİS Sekreteri Sedat Yılmaz, şirketle görüşmeye girdi. Görüşme sonucunda yönetim, üst yönetimden kendileriyle paylaşılmış bir zam oranı olmadığını söyledi.

İşçilerin avukatı Uğur Güler, süreci BirGün’e anlattı: “Enflasyonist ortamda toplu iş sözleşmelerinin hepsi çöp oldu. Maaşlar asgari ücret seviyesine düştüğü için işçiler, bu koşullar içerisinde çalışmak istemiyor. Çok büyük bir hak kaybı mağduriyeti var. Şirketten toplu iş sözleşmesi oranlarının haricinde gerçekçi bir zam beklentisi var. Zamlı maaş için ocak ayı bitmek üzere şirket de 29’unda muhasebesini kapatıyor. Şirket ‘Maaş hesaba yattı, oldu bitti’ durumu yaratmaya çalışıyor. Bir süredir görüşme yapıyorduk, henüz rakam konuşulmadı. İkinci görüşme çarşamba günü olacaktı ancak şirket ‘Yukarıdan haber gelmedi’ diyerek erteledi. Haber gelmeyince dört kentte; Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova’da işçiler iş bıraktı. Bursa Osmangazi’deki Merinos Bölge Müdürlüğü’nde bir kısım işçiler geldi.”

İş bırakan enerji işçisi İ. Ö. toplu iş sözleşmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.

BİZ OLMAZSAK HAYAT DA AKMAZ

Sözleşmede talep ettikleri zammı alamadıklarını belirten İ. Ö., “Sözleşmede verilen 2024 yılı zam oranı ilk 6 ay yüzde 20 ikinci altı ay yüzde 19. Bu hesapla maaşımız 17 bin lirayı ancak buluyor” dedi. İşçi, “Ekonomik şartları ortada ülkenin. Belediyelerin yapmış olduğu, Birleşik Metal İş’in aldığı zam oranlarını duyuyoruz. Biz de yapmış olduğumuz işin gerçek karşılığını almak istiyoruz. Bizler dışarıda çalışan insanlarız, enerji sektöründe çalışıyoruz. Yılın 4 mevsimi bizim üzerimizden geçiyor. Biz olmasak fabrikada üretim olmaz, insanlar gece sokakta dolaşamaz. Biz enerjinin pelerinsiz kahramanıyız çünkü evimizde çocuklarımız aç. Sosyal aktivite yapamıyoruz. Dışarıda yemek yemeyi, sinemaya gitmeyi unuttuk. Hava soğuk, insanlar üşümesin diye biz sokaktayız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.