Enerji işçilerinden zam talebi

Emek Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Enerji A.Ş'de çalışan işçiler, maaş zammı taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti.

İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, "haklıyız, kazanacağız" diye slogan attı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasına girmeye çalışan bazı işçilere, polis ve zabıta ekipleri müdahale etti.

Tarafların sakinleşmesinin ardından, işçiler adına açıklama yapan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, İBB yönetiminin aylardır kendilerini oyaladığını belirtti. Keskin, işçilerin 23-24 bin TL seviyesinde kalan ücretlerle geçinemediğini belirterek, ücretlerin insanca yaşayacak seviyeye çıkarılmasını istedi. Açıklamanın ardından işçiler, belediye binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'nda bir süre oturma eylemi yaptı.