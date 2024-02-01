Enerji işçisi dünden daha güçlü

DİSK/Enerji-Sen üyesi Uluğ Enerji işçileri Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’daki iş bırakma eylemini sürdürüyor. Eylemlerindeki ilk haftayı geride bırakan işçiler hakkında işveren tutanak tutuyor.

Enerji-Sen Bursa Şubesi yönetimi ise işletmeleri gezerek işçileri ziyaret etti. Eylemlere katılım giderek artarken işveren ise işten çıkarma tehditlerinde bulunuyor.

Sendika avukatı Murat Altun, son durumu şöyle anlattı:

“Şirket eyleme katılımlar büyünce ve 7. günde gözdağı vermeye başladı. Yıldırım İşletmesi’nde ‘Çalışmazsanız işten çıkarırız’ demişler. 60 kişiyi işten çıkarmakla tehdit etmişler. 60 işçiyi işten çıkarttıklarında kıdem, ihbar ve işe iade davaları kazanıldığında ödeyecekleri tazminatla 1.300 işçiye 12 ay boyunca teklif ettikleri zammın üstüne 2 bin 500 lira ek zam yapsalar, ceplerinden çıkacakları para aynı olur. Bu yüzden işten çıkarmak yerine bu parayı işçilere versinler. Bu tehditler işçiyi yıldırmıyor. Aksine daha da birbirlerine kenetlendiler. Geçen sene de 4 arkadaşımızı işten çıkarmışlardı, işe iade davası açtık ve kazandık. Açma-kesme- okuma bölümü bizim zayıf kısmımızdı, onlar da Osmangazi İşletmesi’nde toplanıp eylem yaptılar ve sayıları artıyor. Dünden daha güçlüyüz. Yeni işçiler de katılıyor.”