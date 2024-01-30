Enerji işçisi düşük teklifi reddetti: Eyleme devam

Uluğ Enerji’de, geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin düşmesine karşı iş bırakan işçiler, eylemini, sürdürüyor. Sendika yönetimi ile işçiler, şirketin arıza bakım işçilerine 62,5 oranında, açma kesme ile endeks okuma işçilerine yüzde 50 oranında zam ile yemek ücretlerinin de 10 lira artırılması teklifini yetersiz bularak reddetti.

HABER MERKEZİ

DİSK Enerji-Sen üyesi Uluğ Enerji işçileri Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da ek zam taleplerinin karşılanması için başlattığı iş durdurma eylemi devam ediyor.

Sendikanın Güney Marmara Şubesi ile şirket yönetimi bugün taleplere ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Şirket arıza bakım işçilerine yüzde 62,5 oranında, açma kesme ile endeks okuma işçilerine yüzde 50 oranında zam ile yemek ücretlerinin de 10 lira artırılmasını talep etti. Sendika yönetimi ile işçiler teklifi yetersiz bularak reddetti.

Görüşmeye giren sendikanın avukatı Murat Altun, açıklama yaptı:

"Anlaşmaya varılmadı. Bu rakamların konuşulabilir ve tartışılabilir olmadığına dair karar alındı. Eylemlere devam etme kararı aldık. Şirketin 3 tane üzerinde durduğu husus varmış; biri çalışanların mutluluğu, biri işin devamlılığı, bir diğeri de hukuki olarak işçiyle karşı karşıya gelmemek. İlk iki husus ‘bizim için önemli’ dediler, biz de bunların hepsinin belirleyicisi olanın ilk husus olduğunu, işçilerin mutluluğunun emeğinin hakkını alabilir bir düzeyde ücret alabilmesinden geçtiğini söyledik. Tekrar bir görüşme talep edileceğine inanıyoruz. Fakat aldığımız kararları da uygulamaya devam ediyoruz. Birimler arasındaki farklı zam oranlarını kabul etmiyoruz. Zammın iki taraf için de aynı uygulanmasını istiyoruz."