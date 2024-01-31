Enerji ithalatı faturası yüzde 18,7 azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar yüzde 18,7 azalarak 6 milyar 653 milyon 632 bin dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, 2022 yılının aralık ayına göre yüzde 18,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre, 2023'ün aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 29 milyar 38 milyon 859 bin dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 653 milyon 632 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

HEM PETROL İTHALATINDA ARTIŞ

Aralık 2022'de bu rakam 8 milyar 181 milyon 95 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı, bu dönemde yüzde 28,04 artarak 2 milyon 902 bin 840 tona çıktı.