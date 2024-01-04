Enflasyon arşa çıktı, ücretler yaya kaldı

Enflasyon 2023 yılını, yüzde 64,77 ile son 22 yılın en yüksek seviyesinde kapattı. Ücret zamları ise enflasyonun çok altında kaldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak.

BirGün / ANKARA

Türkiye'de enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 seviyesinde kapadı. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda da yılsonu tahmini bu seviyeye çıkarılmıştı.

2023 yılında enflasyon, 2022 yılının ardından yeniden yüzde 60'ın üzerinde yılı tamamlandı. Böylelikle 1990'lardan bu yana ilk kez enflasyon birbirini izleyen iki yılda yüzde 60'ın üzerinde tamamlanmış oldu. Son 22 yılın en yüksek yıl kapanışını gerçekleştiren enflasyon oranı ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı enflasyon verileriyle ilgili olarak yılsonu gerçekleşmesinin ‘programla uyumlu’ seyrettiğini belirtti. Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanmasının ardından değişen ekonomi yönetimi seçim döneminden farklı uygulamaları hayata geçirdi. TCMB'nin rezervlerini dolar kurunu tutmak için kullanmayı bırakmasıyla TL, seçimlerin ardından hızla değer kaybetti. 2023 yılında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 36’yı buldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 72

Seçimlerin ardından kemer sıkma politikaları hayata geçirilmeye başladı. Sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler gerekçe gösterilerek kurumlar vergisi, KDV ve harçlarda da artışlara gidildi. Bu gelişmelerin etkisiyle enflasyon Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmeye başladı.

Gıda fiyatları aralıkta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 72,01 arttı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzakta bulunuyor. DİSK-AR, TÜİK’in verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesapladı. Hesaplamada emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 82,1, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113,1 olarak gerçekleşti. Araştırmada yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görüldü.

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AKARYAKITA ÖTV ZAMLARI

Akaryakıtta alınan ÖTV tutarı otomatik olarak, TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak. Yİ-ÜFE 2023'ün son 6 ayında yüzde 25, 6 yükseldi. Buna göre 1 litre benzinden alınan ÖTV 9,45 TL’ye çıkarılacak. Yüzde 20'lik KDV oranı da hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına 2,31 TL zam gelecek. Motorinin 7,05 TL olan ÖTV’si ise 1,80 TL’lik artış yaşayacak. Motorinin litre fiyatına 2,16 TL zam gelecek. Bu arada vergi uzmanı Ozan Bingöl, 70'lik rakıya eklenecek ÖTV'nin 334,72 TL, KDV'nin de 116,50 TL olduğunu aktardı. Hesaba göre 70’lik rakının satış fiyatı 699 lira olacak.

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FİYATI EN ÇOK ARTAN GIDA ÜRÜNLERİ

Kuzu eti: %149,6

Dana eti: %134,2

Tavuk eti: %83,6

Sebze: %84

Patates: %69,6

Ekmek: %62,6

Yumurta: %57,2

Peynir: %53,2

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ENFLASYON REKORLA YILI KAPATTI