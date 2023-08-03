Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9.07 oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3.92 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 olarak kaydedilmişti.

Bugün, yılın 7. enflasyon verilerini oluşturacak olan temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39, mayısta yüzde 0,04, haziranda 3,91 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN GENEL BEKLENTİSİ NE?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42.07’den 61.01’e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.92 artış göstermişti.

MERKEZ BANKASI NE DİYOR?



Merkez Bankası ise yılsonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı. Enflasyonun seyri nasıl olacak sorusuna da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon raporu toplantısında yanıt vermiş, "Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz" demişti.