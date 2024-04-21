Enflasyonda Afrika’yı bile geride bıraktık

Türkiye’de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,5 oldu. Bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksek. Avrupa’da ise birinci.

HABER MERKEZİ

Türkiye dünyada yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) en yüksek olduğu dördüncü ülke konumunda. Türkiye’de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,5 oldu.

Trading Economics sitesinin Mart 2024 veya buna en yakın tarihi içeren verilerine göre, bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksek.

Euronews’in haberine göre, Trading Economics sitesi ülkelerin açıkladığı son enflasyon verilerini kapsıyor. Verilerin çoğu Mart 2024 ve Şubat 2024’ten oluşuyor.

ARJANTİN ZİRVEDE

19 Nisan 2024 günü Trading Economics’te yer alan verilere göre dünyada yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülke açık ara yine Arjantin oldu. Bu ülkede Mart 2024’te yıllık enflasyon yüzde 288. Ardından yüzde 140 ile uzun iç karışıklığın yaşandığı Suriye ve yüzde 123 ile Lübnan geliyor.

Dördüncü sıradaki Türkiye’de Mart 2024 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 68,5. Venezuela yüzde 67,8 ile hemen Türkiye’nin ardından beşinci sırada bulunuyor. 30. Sıradaki Kazakistan’da yıllık enflasyon yüzde 9. Bu Türkiye’nin dahil olduğu ilk beş ülkenin ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor. Yıllık enflasyon dünyada sadece yedi ülkede yüzde 50’den daha yüksek durumda.

AVRUPA’DA ‘LİDERİZ’

Listenin tamamına bakıldığında Türkiye Avrupa’da açık ara enflasyonun en yüksek olduğu ülke. AB üyesi veya aday ülkeler içinde Türkiye’den sonra enflasyonun en yüksek olduğu ülke yüzde 6,6 ile Romanya. O da dünyada 43. sırada.

Türkiye’de enflasyon yüksek olmasına rağmen bazı Afrika ülkeleri genellikle Türkiye’den daha kötü durumda oluyordu. Ancak son verilere göre Türkiye’nin üstünde yer alan Afrika bulunmuyor.