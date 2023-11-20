Enflasyonla baş edemeyen Türk yatırımcılar Mısır’a kaçıyor

DEİK yetkilisi, Türkiye’de artan enflasyonla baş edemeyen Türk şirketlerinin, Mısır’a kaçtığını, bu şirketlerin ülkeye yaptıkları yatırımın 2,5 milyar doları aştığını söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle, enflasyondan bunalan Türk şirketlerinin Mısır’a yatırım yapmaya başladığını bildirdi.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran’a konuşan Denizer, Nisan 2023'te Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığını da hatırlatarak şunları kaydetti: "Türkiye'de üretim maliyetlerinin enflasyon nedeni ile çok artmış olması şirketleri Mısır'da üretime yönlendiriyor. Dış ticarette rakip ülkeler ile uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için pek çok sektörden Türk şirketler, Mısır'da üretim yapmayı tercih ediyor.”

Denizer'in verdiği bilgilere göre, Mısır'daki Türk yatırımları toplam 2,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. 2023 itibariyle yaklaşık 35 Türk sanayi şirketi, Mısır'da yıllık 1,5 milyar dolarlık ciro elde ediyor. Yıl sonuna kadar Mısır'daki doğrudan Türk yatırımlarının 500 milyon dolar daha artması bekleniyor.

Mısır'ın dış ticarette büyük avantajlara sahip olduğunu savunan Denizer, "Mısır'ın ABD, AB, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmaları var. Türk şirketler için Mısır'da üretim yaparak tüm bu pazarlara Türkiye'ye göre çok daha az maliyetlerle üretim yaparak ulaşmak mümkün" dedi.