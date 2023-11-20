Enflasyonla baş edemeyen Türk yatırımcılar Mısır’a kaçıyor
DEİK yetkilisi, Türkiye’de artan enflasyonla baş edemeyen Türk şirketlerinin, Mısır’a kaçtığını, bu şirketlerin ülkeye yaptıkları yatırımın 2,5 milyar doları aştığını söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle, enflasyondan bunalan Türk şirketlerinin Mısır’a yatırım yapmaya başladığını bildirdi.
DW Türkçe'den Aram Ekin Duran’a konuşan Denizer, Nisan 2023'te Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığını da hatırlatarak şunları kaydetti: "Türkiye'de üretim maliyetlerinin enflasyon nedeni ile çok artmış olması şirketleri Mısır'da üretime yönlendiriyor. Dış ticarette rakip ülkeler ile uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için pek çok sektörden Türk şirketler, Mısır'da üretim yapmayı tercih ediyor.”
Denizer'in verdiği bilgilere göre, Mısır'daki Türk yatırımları toplam 2,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. 2023 itibariyle yaklaşık 35 Türk sanayi şirketi, Mısır'da yıllık 1,5 milyar dolarlık ciro elde ediyor. Yıl sonuna kadar Mısır'daki doğrudan Türk yatırımlarının 500 milyon dolar daha artması bekleniyor.
Mısır'ın dış ticarette büyük avantajlara sahip olduğunu savunan Denizer, "Mısır'ın ABD, AB, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmaları var. Türk şirketler için Mısır'da üretim yaparak tüm bu pazarlara Türkiye'ye göre çok daha az maliyetlerle üretim yaparak ulaşmak mümkün" dedi.
TÜRKİYE MISIR İLİŞKİLERİ
Arap Baharı olarak adlandırılan gösterilerin ardından Mısır'da Müslüman Kardeşler çizgisindeki Özgürlük ve Adalet Partisi iktidara taşındı, Muhammed Mursi de Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.
Mursi'nin Haziran 2012'de göreve gelmesinden 5 ay sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Kahire'ye gitti, iki ülkenin birlikte çalışabileceğinin sinyallerini verdi.
Ancak Mısır'daki Muhammed Mursi iktidarı, Erdoğan'ın ziyeretinden 8 ay sonra, 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbeyle devrildi.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği darbeye Türkiye'nin verdiği tepki Ankara-Kahire hattında iplerin hızlı bir şekilde gerilmesine neden oldu. Nihayet Kasım 2013'te Mısır, Türkiye Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti ve iki ülke arasındaki ilişkiler koptu.
NORMALLEŞME SÜRECİ
2020’nin başlarından itibaren başlayan Türkiye-Mısır arasındaki normalleşme süreci istikşafi görüşmelerin ardından resmi görüşmelerle sürdü.
2021’de Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin görüşmeleri başladı. Ardından Salih Mutlu Şen, Türkiye’nin Kahire maslahatgüzarı olarak atandı. Ardından dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası’nın yıllık toplantısına katılmak için Kahire’yi ziyaret etti.
Söz konusu gelişmelerin ardından Kasım 2022’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’da ‘katil’ dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesi ilişkilerin normalleşmesinin simgesi olarak görülmüştü.