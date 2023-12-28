Engelli aylığı ne kadar? 2024 engelli maaşı ücreti

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2024 engelli maaşı ücreti de değişti. Pek çok yurttaş engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve engelli yakını olan yurttaşlara bağladığı engelli maaşı 2024 asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte engelli aylığında da artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2024 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2024 engelli maaşı ücreti...

2024 engelli maaşı ücreti

Sosyal Hizmet Modeli 2023 Temmuz-Aralık Ödemesi (TL) 2024 Ocak Ödemesi (TL) Yüzde 40-69 Engelli 2.348 ₺ 3.912,76 ₺ Yüzde 70 ve Üzeri Engelli 2.811 ₺ 5.685,72 ₺ 18 Yaş Altı 2.542 ₺ 3790,48 ₺

Engelli aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre 2024 asgari ücrette yaşanan artışın ardından engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'den 3.912,76 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.811 TL'den 5.685,72 TL'ye, 18 yaş altı engelli aylığı 2.542 TL'den 3790,48 TL'ye yükselmiş durumda.

Engelli aylığı şartları nelerdir?

Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: