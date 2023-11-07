Engelli kadın, cinsel saldırının ardından yaşamına son vermişti: Tarikatçıya verilen ceza belli oldu

Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cinsel amaçlı hürriyeti engelleme' suçundan toplam 27 yıl hapis cezası verildi. Zihinsel engelli kadın, Sade'nin saldırısının ardından yaşamına son vermişti.

İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği'nin başkanı sanık Alperen Sade’nin zihinsel engelli E.D.’ye cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleme suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

halktvcom.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Sade'ye “Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan” 18 yıl, “Cinsel amaçlı hürriyeti engelleme suçundan” 9 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verdi.

Dedesinin yardımıyla bir okulda çalışan 23 yaşındaki zihinsel engelli E.D. Uzlet İlim Yayma Derneği'nin başkanı Alperen Sade tarafından Tuzla'daki evine götürülerek alıkonulmuş, "imam nikahı kıydık" denilerek tecavüze maruz bırakılmıştı.

Sade'nin E.D'yi gece yarısı bir AVM'nin önüne bırakıp kaçtığı ortaya çıkmıştı. Alperen Sade, olaydan 10 gün sonra gözaltına alınmıştı.

E.D. ise yaşadıklarının ardından yaşamına son vermişti.