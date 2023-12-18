Engelli personelin tayin hakkına engel

Berkay SAĞOL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan engelli memurların mazeretlerini belirttikleri halde tayin talepleri reddediliyor. SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu, mağduriyetlerin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Bakanlık geçen yıl eylül ayında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptı. Bu sınava başvuru yapan birçok engelli personel sınavı kazanarak göreve başladı. Ancak engelli personeller yasal tayin hakkı o tarihten beri personellerin mazeret bildirmelerine rağmen engelleniyor. Tayin talepleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama maddesindeki en az 3 yıl görev yapma şartı gerekçe gösterilerek reddediliyor. Tayin taleplerinin reddedilmesi ise Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in ek 3’üncü maddesine aykırı. İlgili mevzuatın ek maddesine göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Mazeret bildirdikleri halde tayin hakları reddedilen engelliler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında atanan engelli personellerin istedikleri illere tayinlerinin yapılmasının bakanlığın ana görevlerinden biri olduğunu ve aile bütünlüğünü koruması gerektiğini hatırlatıyor.

SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğlu, Bakanlığın kendi çalışanını mağdur ettiğini vurguladı. Eroğlu, “Engelli personellerin tayin isteme hakları var. Kişiler daha önce bu haklarını kullanmadıkları zaman yönetmeliğe göre tayin edilmek zorunda. Bu kanunda var ama yöneticilerin tamamı kanunları tanımıyor ve bu durum bütün kurumlara yansıdı. Tayin talepleri reddedilen arkadaşlarımızın haklarını dava yoluyla aramaya zorluyorlar. Engelli haklarını gözetmesi gereken bir Bakanlığın bu şekildeki zorlaştırıcı uygulamaları kabul edilebilir değil. Mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz” dedi.