Engelli yurttaşa cep harçlığı

Engelli yurttaşa yine cep harçlığı layık görüldü. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan kişilere aylık yalnızca 2 bin 797 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olan kişilere ise aylık 4 bin 196 TL ödenmesi kararlaştırıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yayımlanan Engelli İstatistik Bülteni, AKP’nin engellilerin yaşamını daha da güçleştiren politikalarına ayna tuttu. Ekonomik durumu yetersiz olan ve gereksinimlerini tek başına karşılayamayan yurttaşlar için Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yapılan ödemelerin düşüklüğü dikkati çekti.

ASGARİNİN ALTINDA

Bakanlığın verilerine göre, engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olan kişilere 2024 yılında 2 bin 797 TL ödeneceği belirtildi. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlar için yapılacak ödeme tutarı ise 4 bin 196 TL olarak belirlendi.

Artan enflasyon ile birlikte giderek düşen alım gücü ve artan yaşam pahalılığına karşın asgari ücretin dahi çok altında belirlenen engelli aylıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bakanlık, 65 yaş üzerinde olan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan yurttaşlara da 3 bin 504 TL ödeme yapacağını belirtti.

Engelli ve yaşlı desteklerinin düşüklüğüne tepki gösteren CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Engelli ve yaşlı desteklerinin artık hiçbir şeyi karşılayamaz duruma geldiğini belirten Yazgan, şunları kaydetti:

“Sosyal devletin görevlerinden biri, dezavantajlı yurttaşları desteklemektedir. Ancak ülkemizi ekonomik olarak çıkmaza sürükleyen iktidar, her şeyi eline, yüzüne bulaştırdı. Düşen alım gücü ve yetersiz kalan engelli ve yaşlı destekleri, bırakın kiraya yetmeyi, mutfak alışverişi için dahi bir şey ifade etmiyor. Sosyal yaşama kazandırılması ve iyi bir yaşam için desteklenmesi gereken yurttaşlarımız, bu destekler ile eve hapsediliyor. Bakımları dahi zora giriyor. Asgari ücret, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre açlık sınırının altındayken, engelli ve yurttaşlara sağlanan destek, sıfır kalıyor. Bu yardım tutarları, artık anlamsız kalıyor. Bu desteklerin tutarları bir an önce artırılmalı. Engelli ve yaşlı yurttaşlarımız yaşamlarını daha rahat idame ettirebilmeli.”