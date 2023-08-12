Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar

Erzurum’daki bir özel bakım merkezinde kalan engellilerin ilaçları ve iğneleri, merkezin çalışanları tarafından eczanelere satıldı. İstismar skandalıyla da gündem olan merkezde engelliler dolandırıldı, harçlıklarına dahi el kondu.

İsmail ARI

İşitme ve konuşma engelli bir erkeğin, bakıcılar tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi’nde yaşanan yeni skandallar açığa çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporlarında, merkezdeki engellilerin bir de dolandırıldığı ifade edildi.

HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK…

Bakanlığın 320 kişi kapasiteli Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi hakkında hazırladığı 27 Mayıs 2021 tarihli raporda merkezdeki yolsuzluklar da tek tek anlatıldı. “Yok artık” dedirten yolsuzluklar şöyle:

•“Sağlık personeli Özgür S. ve Mubin A. engellilere ait olan iğne ve ilaçları anlaşmalı oldukları eczanelere satarak gelir elde etti.

•Merkezde devletin yolladığı engelli harçlıklarının engelliler için harcanmadı, bakım merkezinin ihtiyaçları için harcandı.

•Temizlik personeli Harun K. fiş toplayarak engellilere ait olmayan harcamaları harçlık defterine işledi.

•Sağlık personeli Ali K. merkezin yakınında Börekli Market adıyla konteyner dükkan açtı, engelli bireylerden siparişler aldı. Ürünler iki katı fiyatla satılarak engelli harçlıklarından menfaat sağlandı.

•Merkezde yaşanan olumsuz\istenmeyen olaylara tepkisiz kalmayan personel istifaya zorlandı.”

Bakanlık ise Özel Güzide Bakım Merkezi’nde genel denetim yapılmasına karar verdi. Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir denetçi gönderileceği de kararlaştırılırken denetimlerin ve hukuki süreçlerin sonucu ise bilinmiyor. BirGün’ün ulaştığı bakım merkezinin yetkileleri ise bir açıklama yapmadı.

İSTİSMAR SKANDALI

Engellilerin dolandırıldığı ve ilaçlarının çalındığı merkez işitme ve konuşma engelli A.K. isimli erkeğin bakıcı personel Sefa V. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. Bakanlık, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak engelli bireyi istismara maruz bırakanlar ile olayın üzerini örtenler hakkında adli soruşturma açılmasını talep etmişti. İstismarcı personel ile skandalı gizleyenlerin de çalışma onayları iptal edildi.

Bakanlığın denetim yapma kararı da aldığı özel bakım merkezinde çalışan Mesut A. ise ifadesinde, “Bakıcı personel Sefa V.’nin A.K.’yi iki defa istismara maruz bıraktığını, olaya şahit olan bakıcı personel Harun K. ile sosyal çalışmacı Nihal Y.’nin ise olayı bildikleri ve üzerini kapattıklarını” anlattı.