Engin Orta'dan yeni çalışma: "Yüzleşme"

Karadenizli Sanatçı Engin Orta'nın yeni tekli çalışmasının Yüzleşme dinleyici ile buluştu.

Sözlerini Hızır Canbaz'ın kaleme aldığı, aranjesini Engin Orta'nın yaptığı "Yüzleşme" dijital mecralarda yerini aldı.

Klip çekimleri Artvinin eşsiz güzelliği ile gönülleri fetheden sonbaharın en güzel hallerinin resmedildiği yerlerden biri olan doğa harikası Borçka Karagöl'de tamamlandı.

Orta, parçasının şu ifadelerle tanımlıyor:

"Hızır Canbaz ağabeyimin dizelere döktüğü bu anlamlı yüzleşmesini besteledik, aranje ettik ve sizlerin beğenisine sunduk. Bu hüzünlü yüzleşmenin sonucunda hayatın bütününü maddeden çok yaşadığımız ve yaşattığımız duygulardan ibaret olduğunu farkettik, umarım size ölümden çok yaşamın kıymetini anlatabilmişizdir.. Son nefesimizde, erdemli ve onurlu bir hayatın mutluluğu ile kendimizle yüzleşebilmek dileği ile."

Parçanın sözlerini kaleme alan Hızır Canbaz ise "Yüzleşme" parçası hakkında "Bir ramazan gecesi, sahuru edip yatmıştım. Uykuya daldığım anda reflü ile yerimden fırladım. Boğuluyordum, nefesim kesildi sanki, içimden herhalde gidiyorum dedim. Bir süre sonra nefes almaya başladım. Sonra kendi kendime, 'Bir gün aldığın nefes son nefesin olacak' deyip yazmaya başladım.Sözleri düzenledikten sonra Arkadaşım Engin Orta ile paylaşayım dedim. Engin ile daha önce de paylaştığım ve bestelediği çok güzel eserler vardı. Umarım bu da öyle olur, diyerek sözleri Engin'e ilettim" ifadelerini kullandı.