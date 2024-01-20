Eniz Kurtuluş isimli erkeğin "uzi" ile vurduğu 19 yaşındaki Nazlı, hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Nazlı Elmas, yaşam mücadelesini kaybetti. Elmas'ın Eniz Kurtuluş tarafından uzi marka makineli silahla vurulduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da, Eniz Kurtuluş isimli erkek tarafından silahla vurulduktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki Nazlı Elmas, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi'nde erkek arkadaşı 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından 17 Ocak'ta uzi marka makineli silahla vurulan Nazlı Elmas, tedaviye alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elmas'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nazlı Elmas'ın cenazesinin, bugün ikindi vakti Altıntepsi Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Beşyüzevler Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da 17 Ocak'ta Eniz Kurtuluş, uzi marka makineli silahla ateş ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı ağır yaralamış, genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerince evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilen katil zanlısı, hastanenin çevresinde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eniz Kurtuluş sevk edildiği adliyede tutuklanmış, ifadesinde 4 mermi isabet eden kız arkadaşını "şakalaştıkları sırada" yanlışlıkla vurduğunu iddia etmişti.