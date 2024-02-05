ENKA Sanat’ta tiyatro sezonu "39 Buçuk Basamak"la başlıyor

ENKA Sanat’ın ülkedeki tiyatro sahnelerinden bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacağı yeni sezonu, 12 Şubat’ta “39 Buçuk Basamak” ile başlıyor.

ENKA Sanat, yeni sezonda perdelerini, ışık/gölge oyunları, dekoru ve özgün müzikleri ile öne çıkan, olay örgüsü, karakter geçişleri ve yüksek temposuyla dikkat çeken “39 Buçuk Basamak” ile açıyor.

ENKA Oditoryumu’nda 12 Şubat günü saat 20.30’da sahnelenecek John Buchan’ın “39 Basamak” adlı romanından ilham alan, Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği “39 Buçuk Basamak”, bu sefer eserin yaratıcısı John Buchan’ı oyunun baş kahramanı haline getiriyor.

Oyun, yeni romanını kaleme almak üzere Pera Palas Oteli’ne yerleşen Buchan’ın, bir bayram gecesi katıldığı Feshane şenliklerinde cinai bir vakanın baş zanlısına dönüşmesi sonrası kendini aklayabilmek için çıktığı yolculuğu anlatıyor.

'Tiyatro Adam’ın bu kara komedisinde, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Murat Akkoyunlu, Pelin Abay performanslarıyla öne çıkıyor.