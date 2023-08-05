Ensar Vakfı skandalında ismi geçen Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa'ya atandığı iddia ediliyor

BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu'nun 7 yıl önce ortaya çıkardığı Karaman’daki Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa tecavüz edilmesi skandalında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı iddia edildi. Urfa basınında çıkan haberlerde, bu atamanın şehirde tepkilere neden olduğu ve iptal edilmesi için Urfa milletvekillerinin devreye girdiği belirtildi. Skandalın yaşandığı dönemde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sultanoğlu’nun, olayın failiyle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sultanoğlu, Ensar Vakfı'nı korumak içn yalan beyan vermişti.

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Karaman’daki Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’ne (KAİMDER) bağlı yurtlarda 45 çocuğun tecavüze maruz bırakılması skandalında ismi geçen dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı iddia edildi.

Sultanoğlu’nun yeni göreviyle ilgili iddialar Şanlıurfa yerel basınında gündeme geldi. urfaradikal.com’un Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Kuş, Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı yönünde bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Kuş, Twitter’dan (yeni adıyla ‘X’) yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa il milli eğitim müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu isminin şaibeli olmasından dolayı aşırı tepkiler sonucu Urfa milletvekilleri devreye girdi, bizzat görüştüğüm bazı vekiller, iptal olması için harekete geçtiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa il milli eğitim müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu isminin şaibeli olmasından dolayı aşırı tepkiler sonucu Urfa milletvekilleri devreye girdi, bizzat görüştüğüm bazı vekiller, iptal olması için harekete geçtiklerini söylediler. — Mehmet Emin KUŞ (@mehmeteminkus) August 5, 2023

Urfa basınında çıkan haberlerde, Fevzi Kurt’un yerine Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının şehirde kaosa neden olduğu ifade edildi.

İl milli eğitim müdürlerinin atamaları veya görevden alınmaları Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamelerle kesinleşiyor. Asım Sultanoğlu ataması, Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen kararnameyle resmiyet kazanacak.

Muharrem Büyüktürk ve Asım Sultanoğlu

SKANDALI BİRGÜN ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Karaman’da 45 çocuğa tecavüz edilmesini 2016 yılında BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu ortaya çıkarmıştı. Olay Türkiye’de infiale neden olmuş ve aylarca tarikat yurtlarındaki çocukların güvenliği tartışılmıştı.

Skandalla ilgili görülen davada, çocuklara tecavüz eden Muharrem Büyüktürk, 508 yıl ceza almış ancak yargı arka plandaki örgütlenmeye dokunmamıştı. Asım Sultanoğlu hakkında açılan soruşturmadan da bir sonuç çıkmamıştı.

AKP iktidarı halkın tepkisine rağmen Ensar Vakfı’na sahip çıkarken, Karaman Valiliği ise mahkeme süresince il sınırları içerisinde toplanma, toplantı, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu'nun yaptığı haberde dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ensar ve KAİMDER'e ait yurtlara dair" müzekkere cevabında, "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2019 yılında gazeteci İsmail Saymaz, olaydan 4,5 yıl sonra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verildiğini yazmıştı.

Karaman'da Ensar Vakfı skandalı sonrasında Sultanoğlu’nun Bursa ve Kahramanmaraş’ta İl Milli Eğitim Müdürü olması gündeme gelmiş fakat tepkilerinin ardından atamalar iptal edilmişti.