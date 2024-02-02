Enver Aysever serbest bırakıldı, Tuncay Özkan'ı suçladı

Tuncay Özkan'ın şikayetiyle gözaltına alındığını söyleyen gazeteci Enver Aysever, serbest bırakıldı.

Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.

Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım. — Enver Aysever (@enveraysevera) February 2, 2024

Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP’li siyasetçi Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Aysever açıklamasında şunları kaydetti: “Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç TELE1’de yaptığım konuşma. Görüşürüz.”