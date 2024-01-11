EPDK, 41 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 41 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti ve 1 şirketin lisansını sonlandırdı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), lisans verilen, lisansı sona erdirilen, lisansı iptal edilen şirketlere ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 18 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete üretim lisans,1 şirkete dağıtım lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 17 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 madeni yağ lisansı ve 1 de depolama lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı.