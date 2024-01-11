Epstein davasında adı geçen Banu Küçükköylü konuştu

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in davasında adı geçen iki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşından biri olan Refia Banu Küçükköylü, iddialara yanıt verdi. ABD’ye sık sık gidip geldiğini anlatan Küçükköylü, “Davada adı geçen kişi ben değilim. Epstein’i de hiç tanımıyorum” dedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kamuoyu ile paylaşılan Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen iki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşından biri olan Banu Küçükköylü, konuya dair ilk kez konuştu.

Kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve 2019 yılında cezaevinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkında savcılık 943 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede Jane Doe takma adıyla ifade veren kişinin Banu Küçükköylü olduğu iddia edildi.

Küçükköylü, pedofili suçlarının işlendiği Epstein’in sahip olduğu adaya giden yolcuların listesinde de yer alıyordu.

Halktv'de yer alan habere göre dosyada adı geçen Küçükköylü, Epstein’i tanımadığını söyledi.

Annesi ABD vatandaşı olan Küçükköylü “1988’den bu yana ABD’ye gidip geliyorum. Sık sık ABD’de kaldım. Ancak, Epstein’i hiç tanımıyorum. Uçuş kaydında yer alan ‘Banu Küçüköylü’ ismini gördüm. Tamamen bir isim benzerliğini düşünüyorum” diye konuştu.

"GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDIM"

İstanbul’da yatırım danışmanlığı yaptığını söyleyen Küçükköylü, ABD vatandaşlığını ise almadığını belirtti.

Küçükköylü, Türkiye’yi ABD’de temsil etmek için 1991’deki bir güzellik yarışmasına da katıldığı söyledi.

Banu Küçükköylü’nün yanı sıra annesi ve kız kardeşi, birkaç yıl önce tefecilere yönelik açtıkları davalarla gündeme gelmişti.

Tefecilere kaptırdıkları bir dizi gayrimenkul nedeni ile dava açan Küçükköylü ailesinin davalarının ise sürdüğü öğrenildi.