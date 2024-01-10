Epstein skandalı: Dosyalarda adı geçen Türk kim?

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında 1972 doğumlu bir Türk olan B.K.’nin de adının geçtiği öğrenildi. Epstein ile çalıştığı iddia edilen B.K.'nin örgütteki konumuna ilişkin detayların ilerleyen zamanlarda netleşmesi bekleniyor.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına karşı cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede intihar etti. Ardında ise bir ton komplo teorisi bıraktı.



Epstein davasıyla ilgili dördüncü dosya geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunuldu. Dosyada adı geçen ünlü isimler herkesi şaşırttı. Prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a çok sayıda ismin "pedofili adası" kayıtları ortaya çıktı.



Dosyada adı geçen isimlerden biri İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew. Andrew, iddiaya göre Virginia Roberts’ı 17 yaşındayken Jeffrey Epstein bağlantısıyla evine zorla getirerek istismar etti.

AVUKATLAR B.K'YE ULAŞMAYA ÇALIŞACAK



Bundle'da yer alan habere göre, Virginia Roberts’ın açtığı davada 1972 doğumlu bir Türk olan B.K.’nin adı da geçiyor. Prens Andrew’un avukatları kaynaklara göre ilerleyen günlerde, Virginia Roberts’ın istismar edildiği davayla ilgili dosyada adı geçen B.K.’ye ulaşmaya çalışacak.

Virginia Roberts, bu çeteyle olan zorunlu bağını BBC’ye verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatıyor: "Hayatımın en korkutucu dönemiydi. Bir musluğa zincirlenmiş hâlde değildim ama bu güçlü insanlar benim zincirlerimdi."

DOSYALARDA ADI GEÇEN B.K., EPSTEİN’LA ÇALIŞTI

Peki bir Türk’ün bu dosyayla ne bağlantısı var ve bu bu bağlantı hakkında neler biliniyor?

90’lı yıllarda Türkiye’de bir güzellik yarışmasında derece yapan B.K. o dönemde Amerika’da yaşıyordu. 5 dil konuşuyor, sporla ilgileniyordu, hatta katıldığı güzellik yarışmasındaki konuşmasına göre milli sporcumuzdu. Defne Samyeli’yle aynı güzellik yarışmasında yer aldı. Lise eğitimini İstanbul’da Alman Lisesinde tamamladı ardından üniversite hayatına Amerika’da devam etti.

B.K., Epstein adasını ziyaret ettiği yıllarda 29 yaşındaydı. Yabancı kaynaklarda B.K.’nin Jeffrey Epstein’ın yatırım ve gayrimenkul çalışanı olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Son yayınlanan davaya dosyalarında Epstein’ın özel pilotu David Rogers’ın ifadeleri B.K.’nin defalarca Epstein’ın “Lolita Express” isimli uçağıyla uçtuğunu teyit ediyor.

Kayıtlara göre B.K.’nin herhangi bir çocuğu istismar ettiğine dair bir kanıt yok fakat Epstein’la çalıştığı açık.

ÖRGÜT BAĞLANTISI HENÜZ BİLİNMİYOR

Örgütün girift yapısı sebebiyle B.K.’nin sorgulaması yapılmadan tam olarak bağlantısının ne olduğunu söylemek zor.

B.K.’nin birlikte uçtuğu isimler arasında olan Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’ın ortağı olarak tanınıyor. Hatta Maxwell, örgütten kurtulan isimlerin ifadelerine göre, Epstein ve adaya giden diğer ünlülerin yanına kızları bizzat zorla götürüyor.

Prens Andrew tarafından istismara uğradığını iddia eden Virginia Roberts’ın da defalarca B.K. ile birlikte uçtuğu kayıtlarda yer alıyor. Örneğin 2001 yılında Jeffrey Epstein, Emmy Tayler, Virginia Roberts, B.K. ve Johanna Sjoberg birlikte Palm Beach’ten Atlantic City’e uçuyor.

Emmy Tayler İngiliz bir oyuncu. Kurtulanların ifadelerine göre istismar edilen çocuklardan gelen kişilere masaj yapmaları isteniyordu. "Masaj" ayrıca fuhuş için de kullanılan bir parola. Tayler, iddialara göre bu “masaj”ların nasıl yapılacağı konusunda kızları eğitiyordu. Ayrıca kendisi B.K.’nin birlikte uçtuğu isimlerden Ghislaine Maxwell’in asistanıydı.

Johanna Sjoberg, istismar edilenlerden biri. Epstein ekibi tarafından "işe alınma" vaadiyle kandırıldı ve örgütte Epstein tarafından defalarca tecavüze uğradı.

TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ

Türkiye’deki bağlantılarını kullanan B.K. bir daha dönmemek üzere Amerika’dan ayrılmasının ardından Türkiye’ye yerleşti. Adalarda bir züccaciye dükkanı ve Beşiktaş’ta bir gayrimenkul şirketi var.

İnternette yer alan bazı bilgilerde, 2022 açılan bir davaya göre B.K. ve ailesi bankalardan kredi alamayınca içinde eski bir futbolcunun da olduğu bir tefecilik ağının içine düştüğü yer alıyor.

Tefecilerden 360 bin dolar para alan aile borçlarını geri ödeyemeyince başka tefecilerden para almaya çalışarak borçtan kurtulmaya çalıştı. Bu süreçte bir ev ve dükkanlarını kaybettiler. Bu noktada B.K. ve ailesini dolandırdığı iddia edilen isim, B.K.’yi dolandırmadığını B.K.’nin emlak şirketi üzerinden yatırım amaçlı gayrimenkul aldığını söyledi. B.K.’nin kardeşi tefeci ağından kurtulabilmeleri için bankadan 1,7 milyon TL kredi çekti.

İlerleyen günlerde adının daha çok duyulması ve Epstein ile bağlantısının ne olduğunun netleşmesi bekleniyor.