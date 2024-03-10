Erasmus projesiyle İzmir'e geldiler

Erasmus+ Projesi Kapsamında Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’dan gelen kişiler Sabiha Gökçen İlkokulu tarafından misafir edildi.

Sabiha Gökçen İlkokulu'nun da ortakları arasında bulunduğu “Everything Starts With Health ”başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında Okul müdürü Recep Delice ve idareciler Sevinç Hardal, Yasemin Güney Aslan ve öğretmenler Öznur Çelik ile Nursel Neşeli misafir öğretmenleri kabul ederek, proje çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Okul öğretmeni Öznur Çelik partner ülkelere sunumunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında kabak ve ebru sanatı atölye çalışması yapıldı. Coğrafi işaretle tescillenen cağ kebabı tanıtıldı. Anı evi ziyareti gerçekleştirildi. Öte yandan misafirler okul ziyaretlerinin yanısıra Kemaraltı çarşısı, Efes, Pamukkale gibi tarihi ve turistik yerleri de gezme fırsatı buldular.