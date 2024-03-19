Erbakan: Bu ayıptan vazgeçin, İsrail ile ticareti kesin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak" dedi. Hükümetin İsrail politikasını da eleştiren Erbakan, "Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail'e kapatın. Tel Aviv’deki büyükelçimizi geri çağırın" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim ziyaretleri kapsamında Çorum ve Tokat'taydı. Erbakan, üye sayısının 500 bine dayandığını kaydettiği açıklamasında, "Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak" dedi.

Erbakan ayrıca hükümeti İsrail'le ticaret konusunda da eleştirdi.

Erbakan, tarihi bina olan "Yüksek Kahve"nin balkonundan yaptığı konuşmada, bu tarihi mekanın Milli Selamet Partisi'nin il başkanlığına ev sahipliği yaptığını, buraya 50 sene sonra aynı ruhla, aynı istikamette, aynı dava uğruna Yeniden Refah Partisi olarak girdiklerini söyledi.

Erbakan, Tokat'taki konuşmasında 31 Mart’taki yerel seçimlere değinerek, şunları kaydetti:

"Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak. Bunu, meydanlarda görüyoruz. Bunu, milletimizin gözlerinde görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Üye sayımız 500 bine dayandı. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından 1 milyon hedefine ulaşacağız."

"İSRAİL'LE TİCARETİ KESİN"

Çorum ziyaretinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler sonlandırılması çağrısında bulunan Erbakan, "Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail'e kapatın. Tel Aviv’deki büyükelçimizi geri çağırın. Halen çağıramadınız. İsrail kendi büyükelçisini çağırdı. Biz İsrail'deki büyükelçimizi çağıramadık. Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik üssünü kapatın. Şu zulme açıktan resmen ve fiilen destek olan Amerika'nın incirlik üssünü kapatın” şeklinde konuştu.