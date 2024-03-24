Erbakan'dan Erdoğan'a rozet tepkisi: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aynı saatlerde AKP’nin Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya parti rozeti takmasını eleştirdi. Erbakan, “Şimdi birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Yahu siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık.” dedi.

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aynı saatlerde AKP’nin Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya parti rozeti takmasını eleştirdi. Erbakan, “Şimdi birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Yahu siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık.” dedi.

Yeniden Refah Partisi, AKP'nin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı mitingle aynı saatlerde Zeytinburnu'nda Büyük İstanbul Mitingi düzenledi.

“BİRİLERİ MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ...”

Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki mitinginde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya parti rozeti takmasını eleştirdi. Erbakan, “Şimdi birileri mal bulmuş mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Yahu siz, bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık. Bugün İstanbul’da uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız, seçimden sonra da birkaç ay içerisinde 1 milyona ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

“NEREDE KALDI ONE MİNUTE?”

İktidarın İsrail ile yaptığı ticareti de eleştiren Erbakan şu ifadeleri kullandı:

“İsrail çimento ihtiyacının yüzde 95’ini Türkiye'den karşılıyor. Çelik ihtiyacının yüzde 65’ini Türkiye'den karşılıyor. Halen daha bu katliamlar olurken İsrail'e ‘one minute’ çıkışı yapıldığında yıllık ticaret hacmimiz 2,5 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada 10 milyar dolara çıkmış. Nerede kaldı ‘one minute’? Nerede kaldı mazlumların, ezilenlerin hamisi olan Türkiye? O çeliklerle silah ve mühimmat yapıyorlar. O dikenli tellerle Mescid-i Aksa'nın etrafını çevirip, şu mübarek Ramazan günü Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelliyorlar. Bakın gazetelerde, televizyonlarda haberler var. 80-100 yılın açlığı ve kıtlığı Gazze’de yaşanıyor. Çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. Kadınlar, yaşlılar ölüyor diye Gazze feryat ediyor. Basında, medyada feryat ediliyor ama yetki sahibi olanlar konuşmaktan başka, kınamaktan başka, lanetlemekten başka bir şey yapmıyor. Bununla bu vebalden kurtulamazsınız. O yavruların, o masumların ahından dünyada da ahirette de kurtulamazsınız. Kendinize gelin ve bir an evvel şu ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı şu katil Siyonistlere kapatın. Şu Malatya Kürecik'teki radar üssünü bir an evvel kapatın, İsrail'e istihbarat sağlayan, İsrail'i İran füzelerine karşı koruyacak olan... Bize mi kaldı katil Siyonistleri İran füzelerine karşı korumak.”