Erbakan gerici vekile şahit oldu

Haber Merkezi

Hayatının bir döneminde aynı anda üç kadınla "evlenen" ve "Niyetim dörde kadar gitmekti" diyen Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili Ali Yüksel, 74 yaşında dördüncü kez evlendi. Yüksel’in nikâh şahidi YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

Yüksel, kanunen birden fazla kişiyle evli olmanın yasak olmasına karşın çok eşliliği "Allah müsaade etmiş. Kanunları kim yapıyor, insanlar yapıyor. Ama ben Allah’a hesap vereceğim. Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak, hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah’a hesap vereceğim" ifadeleriyle savunmuştu.