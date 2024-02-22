Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi destekleme konusunda ne istediklerini açıkladı. Erbakan, "Peki verelim" demedikleri için de sürecin ilerlemediğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da AKP'yi desteklemek konusunda yaptığı açıklamada "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakası'nda bir tane Avrupa Yakası'nda ilçe isteriz dedik" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik."

Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAK YAPMAMIZI İSTEMEDİ"

Erbakan ayrıca "Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir" ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR İLE BAĞI VAR MI?

Erbakan, Adnan Oktar'la ilgili de açıklamalarda bulundu ve "Özellikle 1994 seçimleri öncesinde Adnan Oktar grubunun içindeki bazı kimseler Refah Partisi'ne katıldılar. Ondan sonra bunların yazmış oldukları kitapları getirip Rahmetli Erbakan Hoca'ya sundular. Erbakan Hoca da ‘Bunlar muazzam bunları eğitimlerde gençlere okutalım’ dedi. Bizi herhalde yaşımız genç olduğu için yakıştırıyorlar herhalde. Bir kere ziyaretine gittik" diye konuştu.