Erbakan, LGBTİ+ bireyleri hedef gösterdi

LGBTİ+ bireyleri hedef alan Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, 17 LGBTİ+ derneğinin de kapatılacağını söyledi. Erbakan, "LGBT sapkınlığına asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, LGBTİ+ bireyleri hedef aldı ve "Dış güçlerin çok önemli bir projesi olan LGBT sapkınlığına asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kocaeli’ne gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk önce İzmit Yürüyüş yolunda vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Erbakan, düzenlenen toplantıda Kocaeli belediye başkanlarını tanıttı. Toplantıda konuşan Erbakan, LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.

"17 LGBT DERNEĞİNİ KAPATACAĞIZ"

Erbakan, LGBTİ+ bireyleri "dış güçlerin projesi" olarak tanımlayan Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaklı belediyecilik, uyuşturucu ve LGBT saldırılarına karşı nesillerimizi, şehirlerimizi koruyacak. Uyuşturucuya bağımlı hale gelinmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, uyuşturucuya müptela olanların terapisi ve rehabilitasyonu için de ayrıca projelerle uyuşturucu belasından şehirlerimizi, nesillerimizi koruyacağız. Dış güçlerin çok önemli bir projesi olan LGBT sapkınlığına asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Belediyelerimizin salonları, sahneleri, binaları, kuruluşları, kurumları, billboardları buralarda propagandasının yapılmasına, etkinliklerinin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah 2028’de Yeniden Refah iktidarında 2004’ten beri itibaren kurulmuş olan 17 LGBT derneğini de gelir gelmez kapatacağız."