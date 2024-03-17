Erbakan: Milli görüş kimseye stepne olmaz

“Milli görüş kimseye stepne olmaz” diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için siyaset yapmaz. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatıp yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart’ta Türkiye’ye ahlaklı belediyeciliği getireceklerini belirterek, "Milli görüş kimseye stepne olmaz" dedi.

"500 BİNE VARDIK ELHAMDÜLİLLAH"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkan adaylarına destek için Karabük’e geldi. Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, “Buraya gelirken son üye sayısına baktık ve üye sayımız bugün itibarıyla 476 bin sayısına ulaştı. 500 bine vardık Elhamdülillah. Eylül ayı başında 260 binden başladık, şimdi geldiğimiz noktada 476 bine 6 ayda ulaştık ve bu yüzde 85 büyüme. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi’ni üye sayısı anlamında yakaladık. 480 binlerdeydiler. Onları ve 500 bin seviyesindeki İYİ Parti'yi de şu 15 gün içerisinde geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz” dedi.

Önce 31 Mart'ta, ardından da 2028 yılında iktidar olacaklarını ifade eden Erbakan, “Bu seçimlerin parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi’dir” şeklinde konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞ KİMSEYE STEPNE OLMAZ"

“Milli görüş kimseye stepne olmaz” diyen Erbakan, "Kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için siyaset yapmaz. Milli görüş hakkı ve adaleti hakim kılmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti hakim kılmak, milletimize hakkı üstün tutan bir anlayışla adil bir şekilde hizmet edebilmek, yeniden büyük Türkiye için yaşanabilir Türkiye için adil bir dünyanın kurulması için siyaset yapar ve seçimlere de bunun için girer. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatıp yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.