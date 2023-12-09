Erbil'de bir binada çıkan yangında 14 kişi öldü

IKBY'nin başkenti Erbil'de bulunan bir binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 14 kişi öldü. Soran Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenler tarafından da kullanıldığı belirtilen binadaki yangına ilişkin soruşturma açılması talimatı verildi. Soran Bağımsız İdaresi Müdürü Helgurd Şeyh Necib, hayatını kaybedenler için Soran İdaresi’nde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak’ın Erbil kentinde öğrenci ve öğretmenlerin de kaldığı binada çıkan yangında, 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil'e bağlı Soran ilçesinde bir binada çıkan yangında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Binanın Soran Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler tarafından da kullanıldığı aktarılırken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de olaya ilişkin soruşturma açılması talimatını verdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

MA'da yer alan habere göre ise Soran Bağımsız İdaresi Müdürü Helgurd Şeyh Necib, hayatını kaybedenler için Soran İdaresi’nde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bölge Hükümeti de, yangının sebeplerinin araştırılması için özel bir inceleme komisyonunun kurulmasına karar verdi. Soran Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesi nedeniyle yaşandığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise henüz netleştirelemedi. Yetkililer, şu ana kadar hayatını kaybedenlerden 5’inin Kuzey ve Doğu Suriyeli, 3’ünün Çomanlı olduğunun tespit edildiğini, yine aralarında Soran ve Erbil nüfusuna kayıtlı kişilerin olduğunu kaydetti.