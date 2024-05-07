Erbil-Tahran arasında yeni dönem vurgusu

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Irak'ta gerilim düşmezken Tahran’a giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dini lider Ali Hamaney ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Erbil ile Tahran arasında uzun süredir devam eden tarihi ilişkilerden övgü ile söz eden Barzani ile Reisi, İran'ın Irak ve Kürt Bölgesi ile iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde ilişkilerini geliştirmesi, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmesinin önemli olduğuna dikkat çektiler.

Reisi, İranlı ziyaretçilerin Irak'ın güneyindeki kutsal türbelere gidişte kendilerine kolaylık sağladığı için Erbil'e, Barzani de İran'a, Irak ve Kürt Bölgesi'ne verdiği destekten dolayı Tahran'a teşekkür etti.

İki lider bölgede barış ve istikrarın korunması için İran ile Irak ve Kürt yönetimi arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İran Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Buna göre Reisi görüşmede, İran'ın Saddam rejimi döneminde, Halepçe Katliamı ve IŞİD ile mücadele sırasında Kürt halkına verdiği desteği hatırlatarak, “Bu İran’ın Irak ve Kürt Bölgesi için dost bir ülke olduğunu kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

“Güçlü ve birleşik bir Irak, İran için kritik öneme sahiptir” diyen Reisi, İran’ın, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğüne vurgu yaptı.

Bağdat ile Tahran arasında güvenlik anlaşmasına değinen Reisi, İran'daki silahlı Kürt partileri kastederek, bunların silahsızlanması ve bölgedeki varlığının son bulmasının bir gereklilik olduğunu ileri sürdü.